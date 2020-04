Es bleibt dabei: Der Logistikstandort von Coca Cola in Ramstein wird, wie bereits angekündigt, Ende August schließen. Das hat ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt. Die wegen der Coronapandemie ausgesetzten Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat, der Gewerkschaft und Geschäftsführung seien jetzt abgeschlossen und die Mitarbeiter informiert worden, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Jetzt sollen die Gespräche mit den Mitarbeitern stattfinden, um auf Basis des vereinbarten Interessenausgleichs und Sozialplans individuelle Lösungen zu finden. Diese Gespräche sollen laut Coca Cola bis zum 13. Mai abgeschlossen werden.

Am Standort in Ramstein sind 52 Mitarbeiter beschäftigt, die – bis auf die im Außendienst Beschäftigten – ihre Arbeit verlieren könnten. Der Konzern selbst bietet Stellen an anderen Standorten, zum Beispiel in der Nähe von Frankfurt, oder Abfindungen an.

Wirtschaftsförderung will helfen

So lange diese Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien, könne auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern (WFK) noch nicht „in Sachen Unterstützung von Mitarbeitern“ tätig werden, sagte WFK-Geschäftsführer Philip Pongratz. Bei der Arbeitssuche unterstützt würden die Fachkräfte, sobald dies möglich sei, in erster Linie von der Pfaff-Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft, die bei der WFK sitzt und mit der Agentur für Arbeit kooperiert.