Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Musik spielte im Christentum schon immer eine wichtige Rolle. Ähnliches gilt für das Motiv des Wanderns, des sich Begebens in ferne Gebiete. Auf Musik und Reisen musste man in Zeiten der Pandemie weitgehend verzichten. So liegt es nahe, nun beides in einer Veranstaltung zu vereinigen. Für die erste Ausgabe der neuen „Kulturandacht“-Reihe wählten Pfarrer Stefan Bergmann und Musiker Stephan Flesch daher das Thema „Fernweh“.

Pfarrer Bergmann gestaltete die Andacht in der Stiftskirche am Freitagabend vor allem mit nachdenklichen Texten zum Thema selbst und zur besonderen Art der Andachtspräsentation.