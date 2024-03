Der Zen-Bogyo-Do und Otterbach entwickeln sich immer mehr zur Jiu-Jitsu-Hochburg. Am 4. und 5. Mai findet hier die deutsche Meisterschaft statt. Ein Vorspiel für mehr – im Herbst folgt die WM!

Wenn am 4. und 5. Mai in der Otterbacher Schulsporthalle die deutschen Jiu-Jitsu-Meisterschaften eröffnet werden, greifen Deutschlands beste Jiu-Jitsu-Kampfkunstsportler nach Titeln und Medaillen. Mit dabei auch Athleten aus den Reihen des Zen-Bogyo-Do, der die Meisterschaft für den Deutschen Jiu Jitsu Bund stemmen wird. „Wir freuen uns riesig, dass wir nun die Gelegenheit haben, die deutschen Meisterschaften in Otterbach auszurichten“, erinnert Harald Westrich, Vorsitzender im Zen-Bogyo-Do, daran, dass die Wettkämpfe bereits im Jahr 2020 auf Otterbacher Matten hätten stattfinden sollen. Corona verhinderte damals bekanntlich so ziemlich alles und hat obendrein so manchen Verein, egal in welcher Sportart, arg gebeutelt.

Mitgliederstark und organisationsfreudig

Der Zen-Bogyo-Do hat sich von der Corona-Krise nicht nur schnell wieder erholt, er ist sogar gewachsen. „Wir haben inzwischen eine Rekordzahl von 520 Mitgliedern erreicht“, ist von Westrich zu erfahren, dass sich der Verein mittlerweile zum mitgliederstärksten Verein mit den meisten Dan-Trägern entwickelt hat. Den Jiu-Jitsu-Schülern stehen 15 Trainer und über 40 Hilfstrainer gegenüber. Und offensichtlich auch zahlreiche organisationsfreudige und helfende Mitglieder, ohne die eine deutsche Meisterschaft sicher nicht zu bewältigen ist.

Meisterschaft als großes Familienfest

„Auch wenn es ein Wettkampf ist, ist es gleichzeitig ein Freundschaftsfest. Im Jiu Jitsu trainiert man bei vielen Gelegenheiten bei Fortbildungen und Lehrgängen zusammen, so dass man sich untereinander kennt“, ist die Meisterschaft für Harald Westrich fast ein großes Familienfest. Eines, das den Zuschauern auf der Tribüne natürlich auch packenden Sport bieten wird und mit einem attraktiven Eröffnungsprogramm startet. Der Zen-Bogyo-Do holt Taiko-Trommler in die Halle und sorgt für eine Nationalhymne, die Vladimir Gerasimov a cappella singen wird. Zudem werden die Showteams der teilnehmenden Vereine nicht wie sonst üblich erst am Ende der Meisterschaften auftreten, sondern als Teil der Eröffnungsshow ihr Können darbieten.

Ein Ritterschlag für den Verein

Durchatmen wird der Verein nach der zweitägigen deutschen Meisterschaft wohl nicht können. Das nächste noch größere Turnier wartet schon. Grund, der Weltverband United Nations of Ju-Jitsu hatte die nächsten internationalen Meisterschaften nach Budapest vergeben. Der ungarische Veranstalter kann die Weltmeisterschaften aber nun nicht durchführen, und auch andere Länder sahen sich nicht in der Lage, kurzfristig die WM auszurichten. Der Deutsche Jiu Jitsu Bund hat die Aufgabe übernommen und den Zen-Bogyo-Do mit der Ausrichtung der WM beauftragt. „Dies bedeutet, die internationalen Meisterschaften finden vom 4. bis 7. Oktober in Otterbach statt“, verkündet Harald Westrich einen weiteren gewaltigen Ritterschlag für seinen Verein und damit für die gesamte Region.