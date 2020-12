Kathrin Weiß, die für den TC Park Siegelbach in der Tennis-Pfalzliga gegen den Ball schlägt und auch als Sportwartin für den Tennisclub tätig ist, hat sportlich einen persönlichen Wunsch. „Ich wünsche mir, dass ich mich bei meinem neuen Verein etablieren kann“, sagt die 31-Jährige aus Erfenbach.

Erst im November schloss sie sich dem saarländischen Fußball-Regionalligisten SV Göttelborn an, der mit dem SV Elversberg kooperiert. Die mehrfache Torschützenkönigin in der Landesliga West vom 1. FC Mittelbrunn ist ab Januar für das Team von der Kaiserlinde spielberechtigt.

Studienabschluss 2022

Das frühere Mitglied des Junioren-Nationalkaders der Bahnradfahrer, das auch mit der mehrfachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin Miriam Welte trainiert hat, erhofft sich aber auch, dass es bei seinem Studium weiter vorankommt. In Frankfurt am Main studiert Weiß Marketing und digitale Medien. „Ich hoffe, dass es mit meinem Studium genauso gut weiter geht wie bisher und dass ich es im Frühjahr 2022 gut abschließen kann“, fügt die Angestellte bei der Volksbank Kaiserslautern an.

Aber neben den sportlichen und beruflichen Ziele, hakt sie ein, sei eines ganz wichtig. „Meine Familie und meine Lieben sollen gesund bleiben. Alles andere kommt von allein, das kann man selbst beeinflussen“, stellt die frühere Fußball-Regionalligaspielerin des SC Siegelbach fest.

