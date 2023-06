Über ein Fenster sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in die Verkaufsräume eines Geschäfts eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stahlen sie Bargeld. Mehrere Funkstreifen fahndeten nach den Dieben. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise: Wem sind zwischen 23 und 24 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in den Tagen vor dem Einbruch möglicherweise Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.