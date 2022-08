Einbrecher scheiterten am Montagabend an der Eingangstür einer Gaststätte in der Straße „Am Palmenkreuz“. Wie der Betreiber des Lokals meldete, war er von 18.30 bis 20.30 Uhr nicht zu Hause. Als er zurückkehrte, fiel ihm auf, dass ein Teil der Glasfüllung der Tür gesprungen und der Metallrahmen verformt ist. Wie die Polizei berichtet, hielt die Tür Stand, die Täter konnten nicht in den Gastraum eindringen. Zurück blieb der Schaden an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692620 entgegen.