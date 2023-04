Durchwachsen verlief die Badmintonsaison für den 1. BCW Hütschenhausen. Für drei der vier Mannschaften platzte der Traum von der Tabellenspitze.

Die 1. Mannschaft des 1. BCW Hütschenhausen ging in der Oberliga mit einem Team an den Start, das sich aus vier hochkarätigen Altersklassenspielerinnen und -Spielern, einem Nachwuchstalent und einem ehemaligen Regionalligaspieler zusammensetzt. Damit war klar, der BCW möchte vorne in der Tabelle mitspielen. Doch das Team konnte vor allem in der Hinrunde nur selten in Topbesetzung an den Start gehen, wodurch sich drei Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden in der ersten Serie ergaben.

Die Rückrunde sollte besser werden. Bei den Damen trat Nachwuchstalent Katharina Nilges mächtig auf die Tube und verhalf der Westpfälzer Crew gegen die Topteams PSV Ludwigshafen und BCS Betzdorf zu Punkten. Mit vier Mannschaftssiegen, einem Unentschieden und einer Niederlage reichte es am Ende dann doch „nur“ für den mittleren vierten Tabellenplatz.

Aufstieg zum Ziel

Das zweite Team des 1. BCW startete in der Rheinland-Pfalz-Liga mit einem klaren Ziel: „Aufstieg“. In der Hinrunde setzte die Mannschaft die Worte in die Tat um und ging als „Herbstmeister“ ungeschlagen in die Winterpause. Die Motivation war hoch, und es ging mit zwei Siegen weiter. Doch dann folgten einige vor allem verletzungsbedingte Ausfälle, sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren. Das Team musste mit Spielerinnen und Spielern aus der dritten und vierten Mannschaft aufgestockt werden, um komplett aufzulaufen. So angeschlagen, folgten das erste Unentschieden und die erste Niederlage gegen den rheinländischen Tabellenzweiten Niederlützingen. Es blieb bis zum letzten Doppelspieltag eine Zitterpartie, wer das Rennen macht. Am Ende hatten die Rheinländer mit einem Punkt die Nase vorn und der 1. BCW II belegt den zweiten Platz in der Endtabelle.

Das dritte Team des 1. BCW geht in der Rheinhessen-Pfalz-Liga an den Start. Mit der Ambition in die Runde gestartet, einen der vorderen Plätze in der Tabelle zu erspielen, wurde es für die dritte Mannschaft des 1. BCW Hütschenhausen eine durchwachsene Saison. Geplagt von vielen Verletzungssorgen konnten nur vier von 16 Spielen in „Normalbesetzung“ bestritten werden. So war es gegen Ende der Saison ein Kraftakt, mit drei Punkten aus den letzten beiden Spielen noch Platz sieben und somit den (vermutlichen) Klassenverbleib zu sichern.

52 Jahre dazwischen

In der Bezirksoberliga Südwest ging die vierte Mannschaft mit einem Team an den Start, das den größten Altersunterschied aufweist: 52 Jahre trennten den jüngsten vom ältesten Spieler der Mannschaft. Die durchmischte Truppe startete zwar mit einer knappen Niederlage gegen den BV Kaiserslautern II, doch das Team steigerte sich sukzessive und war zur Saisonhalbzeit auf Platz zwei und damit in greifbarer Nähe, die Tabellenführung zu ergattern.

Doch die BCW’ler konnten die starke Form in der Rückrunde nicht halten und mussten sich mit zwei Niederlagen vom Traum der Tabellenspitze verabschieden. Am Ende der Saison landete das Team auf Platz drei.