Nach dem starken Auftritt mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den SV Morlautern will der SV Steinwenden nun auch auswärts seine Leistung bestätigen. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet den SVS bei der SG Meisenheim eine schwere Aufgabe. Wegen erhöhten Corona-Zahlen in der Region erhielt der Gastverein nur wenige Tickets.

Dieses Kontingent ist laut Steinwendens Vorsitzenden Steffen Schmitt bereits restlos ausverkauft. Eine Anreise für Personen ohne Ticket ist sinnlos. Der Saisonstart der beiden Mannschaften kam für