Ausländische Ärzte, die mit einem im Heimatland erworbenen Abschluss, in Deutschland arbeiten wollen, stehen vor etlichen Herausforderungen. Das Beispiel des Kaiserslauterer Augenarztes Mete Soytürk zeigt: Einiges an Mühe ist nötig, wenn ein ausländischer Kollege mitarbeiten soll. Was er zuvor mit der Kassenärztlichen Vereinigung erlebte, ärgert ihn.

Das Alter der (Fach-)Ärzte in Stadt und Landkreis Kaiserslautern lässt erahnen, dass viele Praxen in den kommenden Jahren nachbesetzt werden müssen. Die Kassenärztliche