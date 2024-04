In Leonie Fischer und Mirjam Dinkelmann wurden gleich zwei Trainerinnen des 1. FFC Kaiserslautern für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt.

Während Leonie Fischer beim Tag des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) aus den Händen des Präsidenten Hans-Dieter Drewitz den DFB-Ehrenamtspreis des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg erhielt, wurde Mirjam Dinkelmann mit dem DFB-Sonderpreis für Frauen- und Mädchenfußball ausgezeichnet.

„Die Mädchen sollten eine Umkleidekabine haben, in der sie sich wohlfühlen.“ So begründete Leonie Fischer bei der Ehrungsveranstaltung in Edenkoben ihren Entschluss, die Kabinen in der vereinseigenen Sportanlage umzubauen. Gesagt, getan. So opferte sie ihren fast gesamten Jahresurlaub in der Sommerpause 2023 für dieses Großprojekt. Wände wurden ausgebessert und gestrichen, neue Sitzbänke und Schrankregale eingebaut. Aus den schmuddeligen und in die Jahre gekommenen Umkleidekabinen sind so Räume mit Wohlfühlfaktor entstanden.

Überraschender Bundesliga-Aufstieg

„Wir wollen uns ja auch unseren Gastmannschaften gegenüber von der besten Seite zeigen“, sagt sie. Denn die Gastmannschaften der von ihr betreuten B-Juniorinnen heißen Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen.

Unter der Leitung von Leonie Fischer waren die B-Juniorinnen des 1. FFC Kaiserslautern doch etwas überraschend in die Bundesliga aufgestiegen. Was natürlich auch in anderen Bereichen einen enormen Einsatz erfordert. Gegnerbeobachtungen von München bis Essen standen an, Auswärtsspiele bis nach Gütersloh – und alles war zu organisieren. Dieses „Mega-Engagement“ nannte der Kreisehrenamtsbeauftragte Andreas Gödtel als entscheidendes Kriterium, warum Leonie Fischer den Ehrenamtspreis erhielt. SWFV-Präsident Drewitz freut sich zudem, sie im illustren „Club 100“ begrüßen zu dürfen, was mit Einladungen zu einem Länderspiel und weiteren Aktivitäten verbunden ist.

„Fußballverrückt“ trotz Rückschlägen

Im zarten Alter von sieben Jahren begann Mirjam Dinkelmann das Fußballspielen bei den F-Junioren des FC Erlenbach. Später war sie Spielerin beim SV Wiesenthalerhof und beim SFC Kaiserslautern. Ab der C-Jugend spielte sie mit Zweitspielrecht beim 1. FFC Kaiserslautern. Aufgrund ihres herausragenden Könnens wechselte sie 2019 zur SV Elversberg, wo allerdings eine schwere Knieverletzung ihre sportliche Karriere jäh beendete. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen, erwarb die DFB-C-Trainer-Lizenz und trainiert seitdem diverse Jugendmannschaften des FFC, zuletzt die B2.

Die heute 18-Jährige bezeichnet sich selbst als „fußballverrückt“. Trotz der Rückschläge könne sie nicht von der Faszination des runden Leders lassen. Auch Drewitz würdigte dieses Engagement und hoffte, dass Mirjam Dinkelmann ihren eingeschlagenen Weg fortsetze: „Solche jungen Leute brauchen wir im Fußball“, betonte der Verbandspräsident. „Sie sind Vorbilder für viele andere.“ Den DFB-Ehrenpreis habe sie sich redlich verdient.