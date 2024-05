Start nach Maß für die Ludwigshafener Springreiterin Dominique Michelle Weber beim Mannheimer Maimarkt-Turnier: Mit ihrem Schimmelwallach Chasseur en Blanc, genannt „Klinsi“, gewann die 30-Jährige zum Auftakt der Wettbewerbe im Parcours ein Amateurspringen auf S-Niveau im großen MVV-Reitstadion. „Er ist eine Maschine“, bejubelte Weber in diesem Jahr bereits den fünften gemeinsamen Erfolg in der schweren Klasse mit dem 17 Jahre alten Holsteiner: „Er ist in der Form seines Lebens.“