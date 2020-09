Am Montagnachmittag hat sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, weil sein E-Scooter gestohlen wurde. Wie der Mann den Beamten gegenüber angab, verschwand der Elektro-Roller zwischen 15 und 15.15 Uhr in der Hummelstraße. Das Gefährt war in Höhe des Hauses Nummer 23 auf dem Gehweg abgestellt. Es handelt sich um einen E-Scooter mit einem schwarzen Rahmen und einer grün-schwarzen Lenkstange im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.