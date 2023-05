Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dank einer starken Mannschaftsleistung hat die U19 des 1. FC Kaiserslautern ihren dritten Heimsieg in Serie eingefahren. Gegen den FC Ingolstadt feierten die Lauterer einen hochverdienten 2:0 (1:0)-Erfolg.

Zum dritten Mal in Folge trugen die Roten Teufel ihr Heimspiel auf Platz 4 am Fritz-Walter Stadion aus – und zum dritten Mal in Folge landete die Elf von FCK-Trainer Alexander Bugera einen überzeugenden