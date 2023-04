Bereits zum 16. Mal veranstaltet der Sportverein Heiligenmoschel den Moschel-Lauf. Jogger, Walker, Nordic Walker und Wanderer kommen auf ihre Kosten bei diesem beliebten Lauf, der am Sonntag um 10 Uhr am Sportplatz/Sportheim gestartet wird.

Angeboten werden auch diesmal drei abwechslungsreiche Strecken über sechs, zwölf und 18 Kilometer. Die Rundkurse haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, führen aber alle überwiegend auf Feld- und Waldwegen entlang und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, die reizvolle Landschaft um Heiligenmoschel zu entdecken.

Die Freude an der Bewegung steht beim Moschel-Lauf im Vordergrund, und so gibt es auch in diesem Jahr keine Wertung. Nach dem Erreichen des Ziels können sich die Moschelläufer in der Mehrzweckhalle stärken und sich dort auch duschen und umkleiden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro; Starter, die nicht älter als 14 Jahre sind, zahlen nur 4 Euro. Auch bei der 16. Auflage des Laufs geht ein Teil des Erlöses an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Westpfalzklinikum Kaiserslautern.