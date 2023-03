Drei Kandidaten werden sich am 20. März im Stadtrat um die Nachfolge von Baudezernent Peter Kiefer (FW) bewerben. Neben Manuel Steinbrenner, den die Grünen nominiert haben, und Patrick Kopp wird der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Brandstädter kandidieren.

„Es ist eine neue Herausforderung“, sagt Brandstädter, der seit 30 Jahren für die SPD dem Stadtrat angehört, seit 1999 stellvertretender Fraktionssprecher ist. Die Verwaltung kenne er daher gut. Im Bauausschuss ist er Sprecher der SPD, auch um Umlegungsausschuss und in der Planungsgemeinschaft Westpfalz ist er vertreten, beschäftigt sich also mit Bauthemen. Der gebürtige Morlauterer ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und drei Enkel. Von 1992 bis 1994 war er Ortsvorsteher seiner Heimatgemeinde, was anschließend nicht mehr möglich war. Als Mitarbeiter der Stadtwerke, einer städtischen Tochter, durfte er wegen einer Änderung der Rechtssetzung nicht gleichzeitig Ehrenbeamter sein. Aktuell ist Brandstädter bei den SWK im Bereich Energiewirtschaft tätig, beschäftigt sich unter anderem mit EEG-Einspeiseverträgen. Der Elektroinstallateurmeister hatte bei den Stadtwerken verschiedene Position inne, leitete unter anderem die Ausbildungswerkstatt. Zwischenzeitlich war er bei der Kommunalen Netzgesellschaft Südwest beschäftigt. Ende dieses Jahres geht der Sozialdemokrat in Ruhestand, ist mit 64 Jahren aber jung genug, um als Beigeordneter zu kandidieren. Neben dem politischen Schwerpunkt Bauen kennt sich Brandstädter in einem weiteren Themenfeld des Dezernates aus: Feuerwehr und Katastrophenschutz. „Ich war 29 Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr“, erläutert Brandstädter, der stellvertretender Zugführer war. Den anderen Fraktionen will er anbieten, sich dort in einem Gespräch vorzustellen.

Am Montag hatte sich Grünen-Bewerber Steinbrenner der SPD-Fraktion vorgestellt. Steinbrenner bringe Expertise mit, sagte SPD-Fraktionssprecher Patrick Schäfer, der begründete, warum man dennoch einen eigenen Kandidaten nominiert hat. Ein Thema sei der Wohnort gewesen. Steinbrenner habe angekündigt, in Heidelberg wohnen zu bleiben, sich für unter der Woche eine Wohnung in Kaiserslautern zu nehmen. Mit Blick auf die Zuständigkeit für den Katastrophenschutz wünsche man sich aber jemanden, der vor Ort sei, gleiches gelte für Termine am Wochenende. Zudem habe sich gezeigt, dass Steinbrenners Schwerpunkt auf der Stadtentwicklung liege, weniger auf dem Thema Bauen.

Grünen-Kandidat bringt Erfahrung mit

Steinbrenner war am 16. Februar von den Grünen bei einer Mitgliederversammlung nominiert worden. Der Architekt gehört dem Heidelberger Gemeinderat an, ist, wie bereits berichtet, unter anderem Mitglied im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss der Stadt. Steinbrenner bringt laut Information der Grünen langjährige Erfahrung im Bereich Bauen mit und sei als Architekt, Immobilienökonom und Regierungsbaumeister gut gerüstet für die Aufgaben des Baudezernenten der Stadt. Der 39-Jährige hat im Bereich Wohnungsbau bereits Erfahrungen in der freien Wirtschaft, verfügt aber gleichzeitig auch über Verwaltungserfahrung durch seine Tätigkeit bei Bundesbau Baden-Württemberg und als Referent im Staatsministerium Baden-Württemberg, betonen die Grünen. Steinbrenner lebt in Heidelberg, ist verheiratet und hat mit seiner Frau sieben Kinder im Alter zwischen fünf Monaten und 18 Jahren. Er hatte sich auf eine Ausschreibung der Grünen beworben und eine Findungskommission von sich überzeugt. „Wir sind froh und dankbar, mit Manuel Steinbrenner einen hochqualifizierten und motivierten Kandidaten gefunden zu haben“, sagte Grünen-Kreisvorsitzende Susanne Pithan.

Daneben hat sich ein dritter Kandidat um die Stelle beworben. Die Stadtverwaltung teilte lediglich dessen Namen mit: Patrick Kopp. Alle drei haben die Möglichkeit, sich am 20. März im Stadtrat vorzustellen, der in geheimer Wahl über die Nachfolge von Kiefer entscheiden wird.