Am Sonntag, 2. Juli, soll auf dem Drehenthalerhof ein Ortsvorsteher gewählt werden. Für diesen Termin sprach sich der Otterberger Stadtrat am Mittwochabend aus. In dem Stadtteil muss neu gewählt werden, weil der bisherige Ortsvorsteher Martin Klußmeier im Februar zurückgetreten ist – nach einem Drohbrief und Attacken gegen ihn. Der SPD-Mann hatte das Amt seit 2014 inne. Falls in dem rund 400 Einwohner zählenden Ortsteil eine Stichwahl nötig werden sollte, geht diese zwei Wochen später, am 16. Juli, über die Bühne.