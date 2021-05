Eine Auszeichnung für das Lebenswerk ist für den einen oder anderen der Anlass, es ruhiger angehen zu lassen. Nicht aber für Dieter Rombach, der den renommierten Harlan D. Mills Award erhält. Der 67-Jährige ist voller Tatendrang, etwa wenn es darum geht, den Wissenschaftsstandort Kaiserslautern weiter voranzubringen. Dabei ist ihm wichtig, dass alle Bürger davon profitieren.

Den Preis, den die Computer Society der internationalen Ingenieur-Vereinigung (IEEE) Rombach verleiht, ist eine der höchsten Auszeichnungen für die berufliche Lebensleistung. Womöglich hätte er diesen Preis schon früher erhalten, doch Rombach hat sich quasi selbst im Wege gestanden, wie er lachend berichtet. Acht Jahre war er nämlich selbst Vorsitzender des Preiskomitees. Der Preis, der im Mai in Madrid überreicht werden soll, sei eine „beeindruckende Anerkennung der großen Leistungen“, die Rombach im Bereich des Software-Engineering erbracht habe, betont Arnd Poetzsch-Heffter, der Präsident der TU Kaiserslautern. Für Rombach ist die Auszeichnung eine besondere Ehre, weil er in seiner Zeit in den USA mit Harlan Mills zusammengearbeitet hat. „Er war einer meiner wichtigsten Mentoren während meiner Zeit an der University of Maryland. Mit ihm zusammen habe ich an den Grundlagen ingenieursmäßiger Softwareentwicklung gearbeitet, die später zur Basis meiner Arbeiten an der TU Kaiserslautern sowie am Fraunhofer IESE geworden sind“, sagt Rombach, der seit 2018 Senior Research Professor am Fachbereich Informatik der TU ist. Zuvor hatte er ab 1992 den Lehrstuhl für Software Engineering inne.

1990 Preis im Weißen Haus erhalten

Die Forschungsschwerpunkte Rombachs liegen im Bereich ingenieursmäßiger Software-Entwicklungsprozesse auf der Basis solider Theorie sowie empirischer Verfahren zur Planung und Qualitätssicherung. Vereinfacht gesagt geht es unter anderem darum, in einem frühen Entwicklungsstadium vorherzusagen, ob eine Software am Ende fehlerfrei arbeitet. So kann zum Beispiel ermittelt werden, ob die Software eines Satelliten funktioniert, ehe er ins All geschossen wird und bei einer Fehlfunktion womöglich verloren ist. Für seine Arbeit in diesem Bereich wurde er 1990 von US-Präsident George Bush senior im Weißen Haus mit dem 500.000 Dollar dotierten „Presidential Young Investigator Award“ ausgezeichnet.

Das Zwiebelschalen-Modell

Der Verbindung von Grundlagenforschung und Praxis misst er große Bedeutung zu. Wie eines in das andere greift, könne man in Kaiserslautern sehen. Oft werde darüber diskutiert, dass Steuererleichterungen oder Infrastruktur maßgeblich für die Ansiedlung von Unternehmen sind. Rombach ist überzeugt, die „Nabelschnur zur Innovation“ ist der zentrale Faktor. Das sogenannte Zwiebelschalen-Modell habe er schon Ministerpräsident Kurt Beck erläutert. Im Zentrum habe man in Kaiserslautern mit TU und Max-Planck-Institut eine hervorragende Grundlagenforschung, auf die dann die angewandte Forschung etwa des DFKI oder Fraunhofer IESE aufbaut, dessen geschäftsführender Institutsleiter Rombach von 1996 bis 2014 war. Durch Ausgründungen entstanden IT-Firmen, und letztlich gelang es, Forschungslabore großer Firmen wie das Europäische Technologie- und Innovationszentrum von John Deere in die Stadt zu locken. Als Vorstandsvorsitzender der Science & Innovation Alliance Kaiserslautern arbeitet Rombach daran, die Bereiche des Wissenschaftsstandortes, den er mit aufgebaut hat, noch besser zu vernetzen. Eine Produktion habe man schnell ins Ausland verlagert, wenn es dort billiger ist, so Rombach. Doch wer hier seine Zukunft entwickelt, weil es ein Netzwerk und Fachkräfte gibt, bleibt langfristig.

Stadt hat Magnetwirkung

„Wichtig ist, dass auch der normale Bürger etwas davon hat“, ist der 67-Jährige überzeugt. Inzwischen habe Kaiserslautern – in der Stadt ist er als Chief Digital Officer tätig – eine Magnetwirkung entwickelt, die Ansiedlungen von Amazon oder der Batteriefertigung von Opel ermöglicht. Dort entstehen Arbeitsplätze für Nicht-Akademiker, die wichtig für die Region sind. Gute Arbeitsverträge mitzugestalten, sei nun Aufgabe von Gewerkschaften und Politik. Vielleicht helfe es ja, dass der Amazon-Deutschland-Chef ein gebürtiger Kaiserslauterer ist, sagt Rombach schmunzelnd.