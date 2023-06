In jüngster Zeit kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Landstuhl vermehrt zu Diebstählen von Kupfer- und Bronzefiguren. Betroffen waren unter anderem die Friedhöfe in Vogelbach und Hütschenhausen. Auch vor Innenhöfen von Wohnhäusern machten die Diebe nicht halt, berichtet die Polizei. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein etwa zehn Kilogramm schwerer Kupferkessel aus einem Hof in der Steinwendener Straße in Ramstein entwendet. In der gleichen Nacht wurde vom Friedhof in Vogelbach von einer Grabplatte eine Bronzefigur im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Die Täter benutzten zum Abschneiden der Figuren häufig schweres Gerät (womöglich Trennschleifer). Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06371 8050.