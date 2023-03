Wer hätte das gedacht: Zum 30. Dezember des vergangenen Jahres hatte das Café „Die Bohne“ im Unionsviertel schließen müssen. Eine für das Betreiberehepaar Carmen und Walter Revilloud zu hohe Miete sprach für die beiden gegen eine Fortführung des stadtbekannten kleinen Cafés in der Pirmasenser Straße 4. Doch mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne hat sich vor wenigen Tagen in den Geschäftsräumen eines früheren Friseursalons in der Rudolf-Breitscheid-Straße 45 etwas Neues aufgetan. „Das Ladenlokal stand seit vier Jahren leer“, so Walter Revilloud. Das Café „Die Bohne“ ist zu neuem Leben erwacht.

Als der aus der Schweiz stammende Datenspezialist nach sechs Jahren der Übernahme der „Bohne“ im Musikerviertel von einer bezahlbaren Miete gehört hat, hat er nicht lange überlegt. Trotz seiner 72 Jahre hat er sich entschieden, die Kaffeehausatmosphäre einem beschaulichen Ruhestand vorzuziehen. Seine Entscheidung, nach 45 Jahren Informatik noch etwas anderes im Leben zu machen, kann er nach einer kurzen Pause jetzt weiter umsetzen.

„Elektra“ steht wieder im Mittelpunkt

Wer die wohnliche und gemütliche Einrichtung, zum Teil im Stil eines Wiener Kaffeehauses, gekannt hat, wird sich beim Betreten des neuen Ladens gleich wieder wie zu Hause fühlen. „Am Konzept haben wir nichts verändert“, verweist Walter Revilloud auf gemütliche Ecken mit runden Tischen, auf typische Kaffeehausstühle, auf Sofa und Sitzbank mit weißen Spitzendeckchen. An den Wänden sorgen Ölgemälde mit Motiven aus der guten alten Zeit für Hingucker. Regale sind gefüllt mit diversen Kaffeesorten unter denen ein „Salimbene“ und ein „New York“ aus Italien nicht fehlen dürfen.

Wieder zur Geltung kommt auch die gute alte „Elektra“, eine im Retrostil gefertigte italienische Espressomaschine der Belle Epoque. Der Gast kann aus 14 verschiedenen und jeweils frisch gemahlenen Kaffeesorten wählen. Für täglich ein bis zwei leckere Kuchen aus der eigenen Backstube sorgt Carmen Revilloud. Die Kaffeebar Marke Eigenbau befindet sich ein paar Stufen über dem Niveau des Eingangsbereiches. Die neue „Bohne“ hat den Eheleuten wieder Schwung verliehen.