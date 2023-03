Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 113 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld hat die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens im vergangenen Jahr ausbezahlt. Zum Vergleich: 2019 war es nur rund eine halbe Million Euro. Corona hat 2020 Spuren in der Arbeitswelt hinterlassen, es gab aber noch andere Faktoren.

Die mehr als 100 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld wurden im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens ausgezahlt, also in den Landkreisen Kusel, Kaiserslautern und Südwestpfalz