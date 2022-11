Der Termin für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau steht fest. Für den 18. Juni 2023 werden die Bürger zu Wahlurne gebeten. Eine eventuelle Stichwahl soll drei Wochen später erfolgen. So hat es der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Freitagabend einstimmig beschlossen. Nun müssen diese Termine noch mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern abgestimmt werden, da nach dem Kommunalwahlgesetz (LWG) die Aufsichtsbehörde den Wahltag und den Tag für die mögliche Stichwahl festsetzt. Die Amtsperiode von Bürgermeister Erik Emich (CDU) läuft am 17. Januar 2024 aus. Damit wäre der frühestmögliche Wahltermin der 17. April 2023 und der spätestmögliche Termin der 17. Oktober 2023.