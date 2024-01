Die Hallensaison weicht allmählich den Frühjahrsboten. Zum Höhepunkt ermittelt der SWFV den Futsal-Südwestmeister. Das Finalturnier findet am Sonntag ab 10.30 Uhr in der Lauterer Barbarossahalle statt. Es könnte die letzte Veranstaltung ihrer Art sein.

Noch einmal kommen die Freunde des gepflegten, technisch anspruchsvollen Hallenfußballs auf ihre Kosten. Neun Mannschaften aus dem Verbandsgebiet ermitteln den Südwestmeister im Futsal, einer Sportart also, die längst zum Auslaufmodell mutiert ist. Denn Spieler und Zuschauer straften den Südamerika-Import zuletzt mehr und mehr mit Missachtung.

Neun Teams in zwei Gruppen

Ein letztes Aufbegehren der Futsal-Liebhaber ist am Sonntag zu erwarten. Dabei trifft in der Gruppe A der SV Rodenbach als Vertreter des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern auf den TuS Mechtersheim, die TSG Planig, den FC Arabia Frankenthal und den außer Konkurrenz antretenden SWFV-Futsal-Stützpunkt Mainz.

Da der TuS Rüssingen, Hallenkreismeister im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg, im Trainingslager in der Türkei weilt, geht das Startrecht an den VfL Kaiserslautern über. Das Team von Trainer Michael Kalckmann misst sich in Gruppe B mit dem TSC Zweibrücken, dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein und dem TSG Gau-Bickelheim. Die Spielzeit beträgt jeweils 15 Minuten.