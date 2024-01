Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erfahren, kompetent, führungsstark: So charakterisierte Innenminister Michael Ebling den neuen Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz , Hans Kästner. Am Dienstagnachmittag erfolgte im Kulturzentrum Kammgarn die offizielle Amtseinführung Kästners. Sein Name ist in Polizeikreisen ein geflügeltes Wort.

Sein Vater hätte ihn lieber als Vermessungsingenieur in der Kreisverwaltung Südwestpfalz gesehen. Seine Berufswahl Polizist habe sein Vater als „zu gefährlich“