Der neue Heimatkalender der Ortsgemeinde Hütschenhausen ist ab sofort erhältlich. Auch für 2023 hätten Fotografen „wieder einen richtig schönen Kalender“ mit Motiven aus der Ortsgemeinde Hütschenhausen geschaffen, teilt Paul Junker mit. Der Heimatkalender 2023 kommt im großen Format DIN A 3 und steht unter dem Motto „Hier bin ich zu Haus“. Der Preis beträgt 8,50 Euro. Der Reinerlös geht, wie in den Vorjahren, an EMiL, den Bürgerbus. Erhältlich ist er beim Ortsbürgermeister und den Beigeordneten, im Bürgerbus, in Geschäften und Einrichtungen sowie beim Fotografen-Team Georg Bastian, Thomas Heidenreich, Bodo Hoffmann, Paul Junker, Christine Mahl, Birgit und Martin Stern und Alexander Weis. Der Verkauf beginnt im September. „Ich bin Jahr für Jahr begeistert von den wunderschönen Fotos im Heimatkalender unserer Ortsgemeinde. Das Leitmotiv des Kalenders 2023 ist wie für meine Familie und mich ausgewählt, denn wir fühlen uns richtig wohl in unserer neuen Heimat. Und dass der Reinerlös komplett an EMiL geht, das ist das i-Tüpfelchen auf dieser gelungenen Initiative der acht Fotografinnen und Fotografen“, sagt Katja Trimborn, die vor sieben Jahren mit ihrer Familie nach Hütschenhausen gezogen ist und hier das denkmalgeschützte ehemalige Gasthaus Kurz zu einer Apotheke umgebaut hat.