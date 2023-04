Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Samstag brauchen voraussichtlich Geimpfte und Genesene einen negativen Corona-Test, wenn sie ins Restaurant, die Kneipe oder ins Hotel wollen. Eine Hiobsbotschaft, sagt Dehoga-Kreisvorsitzender Alf Schulz. Er spricht über Fachkräftemangel, Versäumnisse der Politik und erklärt, wen ein Lockdown am schwersten treffen würde.

In Rheinland-Pfalz soll voraussichtlich ab Samstag in der Gastronomie 2G plus gelten. Was halten Sie davon?

Das ist eine Hiobsbotschaft. Diese Regel kommt faktisch einem Lockdown