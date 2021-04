Überwältigend war die Resonanz auf unseren Aufruf an die RHEINPFALZ-Leser, uns ihren Sporthelden der Coronakrise zu melden, der es verdient hat, für sein Engagement besonders ausgezeichnet zu werden. Die Entscheidung, wer in die engere Auswahl kommt, war nicht leicht, weil es jeder verdient hätte, ein besonderes Dankeschön zu bekommen. Aber die RHEINPFALZ-Sportredaktion hat jetzt eine Vorauswahl getroffen. Zehn Kandidaten stehen zur Wahl.

In den zwei Wochen nach Ostern werden die Kandidaten vorgestellt, die es in die Top Ten geschafft und damit die Chance haben, von der RHEINPFALZ Kaiserslautern als „Sportheld der Coronakrise“ ausgezeichnet zu werden.

Der Hintergrund

Normalerweise würde in dieser Zeit die RHEINPFALZ-Wahl zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres stattfinden. Das ist in diesem Jahr schwer möglich. Nicht nur, weil Veranstaltungen wie die zur Ehrung momentan nicht möglich sind, sondern vielmehr, weil coronabedingt kaum Wettkämpfe ausgetragen wurden, die Sportler aus und um Kaiserslautern deshalb gar nicht die Möglichkeit hatten, sich zu zeigen und zu beweisen.

Wir haben uns deshalb entschieden, dass in diesem Jahr wie das ganze Sportgeschehen auch die Wahl ganz anders ablaufen wird als sonst. Wir zeichnen statt der Sportler die Menschen im Hintergrund aus, die alles dafür tun, dass Sport trotz Corona stattfinden kann, die Menschen in Bewegung bleiben und weiter Hoffnung haben können.

Wir haben Sie dazu aufgerufen, uns Ihre Helden vorzuschlagen, die sich selbstlos für andere einsetzen und Ihnen Mut machen. Die Resonanz war überragend. Wir wurden überhäuft mit einer Fülle von E-Mails, von denen eine spannender war als die andere. Manche Kandidaten wurden mehrfach vorgeschlagen, bei anderen war schon eine Beschreibung so überzeugend, dass klar war, der Kandidat muss in die Endauswahl.

Bedauerlicherweise konnten wir nicht alle Vorschläge mit in die Endausscheidung nehmen, auch wenn es jeder einzelne von ihnen verdient hätte.

Der Ablauf

Nach langen Beratungen haben wir uns für zehn Vorschläge entschieden, die wir Ihnen jetzt vorstellen werden. Von 6. bis 16. April wird jeden Tag ein Kandidat vorgestellt. Das kann eine Einzelperson sein, ein Verein oder ein Team. Die Texte sind jeweils auch online zu finden auf der Facebookseite der RHEINPFALZ Kaiserslautern, verlinkt dazu gibt es ein Video, das noch mal genauer zeigt, was der potenzielle Sportheld geleistet hat oder noch leistet.

In der RHEINPFALZ-Ausgabe von Samstag, 17. April, wird eine Sonderseite zu finden sein, auf der noch einmal alle Kandidaten zusammengefasst werden. Dazu gibt es einen Coupon zum Ausschneiden und Ankreuzen, den Sie per Post an die RHEINPFALZ-Redaktion, Pariser Straße 16, 67655 Kaiserslautern senden können. Alternativ läuft ab diesem Tag auch die Onlineabstimmung über die Homepage der RHEINPFALZ. Auch online werden die Kandidaten auf einer Seite vorgestellt, über die Sie dann zur Abstimmung gelangen.

Die Ehrung

Bis Sonntag, 9. Mai, kann abgestimmt werden, dann wird ausgezählt und ausgewertet. Die Helden, die die meisten Stimmen bekommen haben und aufs Treppchen kommen, werden gesondert geehrt und mit Geldpreisen der Sparkasse Kaiserslautern und der ZAK Kaiserslautern ausgezeichnet.

Und alle, die abstimmen, kommen in einen Lostopf und haben die Chance, selbst etwas zu gewinnen: DIE RHEINPFALZ verlost ein Tablet.

Die Kandidaten

Das sind die Kandidaten, die ab 17. April zur Wahl stehen und in den nächsten Tagen in Bild, Text und Video vorgestellt werden:

- Korinna Diehl, Fenja Keller und Marie Schwager von der TSG Kaiserslautern

- Jennifer Höning, Bewegungsmanagerin aus Kaiserslautern

- SV Katzweiler für seinen Corona-Run

- Femlounge, Studio in Otterberg und sein Trainerteam

- Annette Weisenstein, gibt Kurse von daheim aus

- Jochen Zimmermann, Volleyballtrainer des VfB Weilerbach

- Benjamin Paul, Bambinitrainer des FV Kindsbach

- JSV Kaiserslautern hält im Lockdown durch

- Sergio da Costa Pinto, Tennistrainer

- Kaiserslauterer SK und sein neues Team