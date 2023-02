Die Ecke Trippstadter Straße/ Gerhart-Hauptmann-Straße in Kaiserslautern ist ein Unfallschwerpunkt. Zu oft seien in den vergangenen Jahren von der Universität kommende Radler von Autofahrern übersehen worden, berichtet Sebastian Staab vom städtischen Referat Tiefbau. Also habe sich die Unfallkommission, in der unter anderem Vertreter von Stadt und Polizei sitzen, mit der Stelle beschäftigt. An der Einmündung soll noch im Frühjahr mit den Arbeiten für eine Ampelanlage begonnen werden. Kostenpunkt: rund 450.000 Euro. Der derzeitige provisorische Fußgängerüberweg mit Ampel wird dann abgebaut. In einigen Jahren dann soll die Trippstadter Straße umgebaut werden. Staab: „Das wird dann ein Leuchtturmprojekt, aber bis dahin dauert es noch.“