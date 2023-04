Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das 28. Kammgarn Jazzfestival in Kaiserslautern zeigte mit neo-progressiven Einflüssen, in welche Richtung sich der moderne Jazz bewegt. Während die in Chicago lebende Sängerin Lizz Wright das Publikum mit Jazz, Gospel und Rhythm & Blues aus dem Stand eroberte, wussten auch Formationen wie Fazer, die Grandbrothers und Dock in Absolute ihre Zuhörer zu fesseln. Eindrücke von Freitag und Samstag.

„Große Songs bieten mir die Möglichkeit, mit Herz und Seele auf Reisen zu gehen“, sagte Lizz Wright am Freitagabend in der Kammgarn. Dort sang die Künstlerin nicht