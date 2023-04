Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor ein paar Tagen erst hat der SV Morlautern dem 1. FC Kaiserslautern eine großen Pokalfight geliefert. Am Sonntag, 17 Uhr, steigt der SVM mit einem weiteren reizvollen Lokalderby gegen den Liga-Konkurrenten SV Steinwenden in die neue Saison des Verbandspokals Südwest ein. Für zwei Brüder ist dieses Duell was ganz besonderes: Anton und Artem Artemov treffen in diesem Spiel erstmals als Gegner aufeinander.

Im Gegensatz zum SV Morlautern hat der SV Steinwenden nach der Corona-Pause noch kein Pflichtspiel bestritten. Trainer Daniel Meisenheimer sieht darin kein Handicap. „Wir haben eine anständige