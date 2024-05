Am Mittwoch, 1. Mai, ist ein Auto auf der K2 bei Lambsheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer am Auto gegen 17.40 Uhr zwischen der Einmündung Lambsheimer Weiher und der L522 ausgebrochen. Das Auto habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf einem danebengelegenen Feldweg gestanden und sei zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand gewesen. Die K2 sei bis zum Abschluss der Löscharbeiten gegen 19.30 Uhr voll gesperrt gewesen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an dem Mercedes-Benz C250 als Brandursache aus. Nach Angaben der Feuerwehr waren 25 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge mit dem Brand beschäftigt.