Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich sollte das Ditzner-„Twintett“ zum Jahresabschluss wieder in Schneckenhausen spielen, wo die drei bereits seit zwölf Jahren die Festhalle rocken. Die Pandemie machte das traditionelle Ereignis zunichte. Dafür konnte man das Trio – dem Lauterer Kulturreferat sei Dank − am Donnerstagabend per Internet-„Livestream“ aus der Fruchthalle genießen.

„Der einzige Grund, warum die Tuba einen schlechten Ruf hat, liegt darin, dass sie schlecht gespielt wird.“ Dieser Satz des Jazzmusikers Howard Johnson könnte