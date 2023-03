Bevor der Einbau einer Lüftungsanlage in der Kindertagesstätte „Villa Winzig“ vorgenommen wird, hat sich der Ortsbeirat Dansenberg einem SPD-Antrag angeschlossen und für eine sorgfältige Prüfung der Anlage vor Ort ausgesprochen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Boris Flesch begründete den Antrag, dass der Einbau der Lüftungsanlagen vor Ort auf Schwierigkeiten gestoßen sei. So komme es vor, dass nach dem Einbau viel Raum verloren gehe und Komponenten der Anlage mitten im Weg stünden. Dadurch verringere sich der Bewegungsfreiraum der Kinder und es entstünden Gefahrenquellen. Vor Bestellung der Komponenten forderte Flesch eine sorgfältige Prüfung und Gespräche mit der Leitung der Kita und Eltern. Sollte in der Einrichtung eine Lüftung durch öffnen der Fenster möglich sein, könne in Erwägung gezogen werden, auf eine Lüftungsanlage zu verzichten.