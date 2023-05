Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Mit einem Sieg bei den ungeschlagenen Rhein-Neckar Löwen II könnte der TuS Dansenberg am Samstag (19 Uhr/Erich-Bamberger-Stadthalle) in Östringen an die Tabellenspitze der Dritten Handball-Bundesliga Staffel F zurückkehren. Im Fall einer Niederlage droht hingegen der Sturz auf Rang vier.

Insgesamt stehen in der Staffel für jede Mannschaft 22 Spiele auf dem Programm. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga, ab Rang sieben