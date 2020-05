Das Coronavirus hat in Kaiserslautern ein fünftes Todesopfer gefordert. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Landkreis, am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Nach drei weiteren Menschen aus Kaiserslautern, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, in der Statistik am Samstag hatte es am Sonntag keine neuen Corona-Fälle gegeben, weder in der Stadt Kaiserslautern noch im Landkreis. Die Zahl der Genesenen liegt momentan bei 210 Personen, bei zugrundegelegten 264 Infektionsfällen in Stadt und Landkreis. Bis dato hatte es in Kaiserslautern 156 Infektionsfälle gegeben (110 Menschen davon genesen), im Landkreis 108 Infektionsfälle (davon 100 genesen).