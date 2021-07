Das Gesundheitsamt des Landkreises Kaiserslautern hat am Dienstag für die Stadt 18 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Bereits am Montag waren in Kaiserslautern zehn neue Fälle dazugekommen. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder deutlich an. Laut Landesuntersuchungsamt lag sie am Dienstag bei 32,8 (inklusive der US-Streitkräfte).

Für den Landkreis gab das Landesuntersuchungsamt die Inzidenz mit 12,1 an. Im Kreis waren am Dienstag drei bestätigte Neuinfektionen dazugekommen, zwei in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und eine in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach.