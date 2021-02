Kaiserslautern. Innerhalb einer Woche sei es gelungen, für den Landkreis eine ganze Reihe von kommunalen Corona-Schnelltestzentren zu planen, die eine flächendeckende Testinfrastruktur gewährleisten könnten, teilt die Kreisverwaltung mit.

Zusammen mit der Ersten Kreisbeigeordneten Gudrun Heß-Schmidt und in enger Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden hätten Standorte für künftige Antigen-Schnelltestungen in Bruchmühlbach-Miesau, Enkenbach-Alsenborn, Mehlbach, Hochspeyer, Landstuhl, Queidersbach, Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen und Reichenbach-Steegen gefunden werden können. Neben diesen vom Roten Kreuz geführten Stationen werden in Rodenbach sowohl das medizinische Versorgungszentrum Schneider als auch der Malteser-Hilfsdienst mit Teamleiter Nico Mück POC-Testungen anbieten. Das PCR-Testzentrum in Schwedelbach werde keine Abstriche für Schnelltests machen. „Dass wir die Auflagen seitens des Landes so schnell erfüllen konnten, ist vor allem dem Einsatz unseres DRK-Kreisverbandes Kaiserslautern-Land mit seinem Präsidenten Uwe Unnold und dem Kreisgeschäftsführer Michael Nickolaus zu verdanken“, meint Landrat Ralf Leßmeister. Wie Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, genauer bekannt gibt, richte in Hütschenhausen der DRK-Ortsverein Moorbachtal im Bürgerhaus eine solche Station ein. In Miesenbach würden die dortigen Rotkreuzler in der Mehrzweckhalle testen, und in Ramstein solle das derzeit geschlossene Freizeitbad Azur genutzt werden. Wann die Teststationen öffnen werden, ist unklar.