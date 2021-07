[Aktualisiert 16.24 Uhr] Ab Sonntag gelten in Kaiserslautern schärfere Corona-Maßnahmen, da die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner den Schwellenwert von 35 an drei Tagen in Folge überschritten hat. Nachdem der Wert laut Landesamt am Mittwoch auf 48,8 hochgeschnellt war, lag er am Donnerstag bei 53,4 und sank am Freitag leicht auf 46,9. Ab dem übernächsten Tag, also ab Sonntag, 0 Uhr, treten laut Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 und Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Personen sind nicht mehr zulässig. In Schulen – zurzeit sind allerdings Sommerferien – gilt die Maskenpflicht auch während des Unterrichts; ausgenommen sind Förderschüler, die aufgrund ihrer Behinderung keine Maske tragen können. Das FCK-Spiel ist Samstag ist von der Maßnahme noch nicht betroffen, zudem gilt dafür eine mit dem Gesundheitsamt und Ministerium abgestimmte Ausnahme.