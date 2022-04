2021 war für die Commerzbank Kaiserslautern ein erfolgreiches Geschäftsjahr, teilte das Kreditinstitut mit. Während mehr Anleger in Wertpapiere investierten, blieben Immobilien weiterhin gefragt. Auch der Mittelstand investiere wieder, so die Commerzbank. Das Kreditvolumen habe zugelegt.

Die hohe Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen habe das Geschäftsjahr 2021 geprägt und für starkes Wachstum gesorgt. Das Depotvolumen sei im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 93 Millionen Euro gestiegen. Besonders Wertpapiersparpläne waren laut Commerzbank beliebt. Das Thema Nachhaltigkeit spiele dabei eine größere Rolle. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, berichtet Susan Eberle, Marktbereichsleiterin der Commerzbank in Kaiserslautern. Zudem wurden neue Baufinanzierungen in Höhe von 7,4 Millionen Euro abgeschlossen. Das Gesamtvolumen in Kaiserslautern sei auf 79 Millionen Euro gestiegen.

Immer mehr App-Nutzer

„Während wir zu Geldanlage und Baufinanzierungen viele Beratungsgespräche führen, erledigen unsere Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte immer häufiger digital“, berichtet Susan Eberle. In Kaiserslautern stieg die Zahl der Banking-App-Nutzer 2021 um 26 Prozent. Rund 2300 der 13.900 Privat- und Unternehmerkunden in Kaiserslautern nutzen die App, 8100 haben einen Digital-Banking-Zugang, teilte Commerzbank-Sprecherin Ulrike Eisenacher auf Nachfrage mit.

Mittelstand investiert wieder mehr

Im Firmenkundengeschäft habe die Nutzung digitaler Anwendungen ebenfalls stark zugenommen, berichtet Volker Stuckmann, Leiter Firmenkunden Pfalz und Saarland. Infolge der Pandemie prägten 2021 vor allem Engpässe bei Lieferketten das Geschäft des Mittelstands. „Die meisten Unternehmen sind jedoch gut durch die Krise gekommen und investieren auch wieder, insbesondere in Betriebsmittel wie eine erhöhte Lagerhaltung, um Lieferengpässe zukünftig zu überbrücken“, beobachtet Stuckmann. Bei Unternehmerkunden bis 15 Millionen Euro Jahresumsatz lag das Kreditvolumen in der Pfalz bei 142 Millionen Euro, ein Zuwachs um neun Prozent. Für den Standort Kaiserslautern betrug das Kreditvolumen bis zum Jahresende 39 Millionen Euro, so Eisenacher. Das Kreditvolumen bei den größeren mittelständischen Unternehmen in der Pfalz summierte sich laut Kreditinstitut auf rund 650 Millionen Euro, ein Plus von etwas über zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Weniger Mitarbeiter in Kaiserslautern

Insgesamt betreut die Commerzbank in Kaiserslautern 13.900 Privat- und Unternehmerkunden sowie 400 Firmenkunden ab 15 Millionen Euro Jahresumsatz in der Pfalz und im Saarland. Aktuell sind am Standort elf Mitarbeiter beschäftigt, im Vorjahr waren es noch 13. Auf Nachfrage teilte die Commerzbank mit, dass ein Mitarbeiter in eine andere Filiale gewechselt sei, zudem habe es einen Austritt mit Sozialplan-Instrument gegeben.