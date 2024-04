Wegen einer Vielzahl von Verstößen zogen am Dienstagnachmittag Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung einen Lkw-Zug am Autohof Ramstein aus dem Verkehr. Auf dessen Anhänger befand sich laut Polizeibericht ein schrottreifer Omnibus, der zu lang und mangelhaft gesichert war. Er verlor Betriebsstoffe und verschmutzte die Straße. Eine Genehmigung für den „Abfalltransport“ lag nicht vor. Eine Sicherungskette wurde am Anhänger angebracht, um die Weiterfahrt zu verhindern. Laut Polizei wird neben verschiedenen Ordnungswidrigkeiten auch ein möglicher strafrechtlicher Verstoß gegen das geltende Abfallrecht geprüft.