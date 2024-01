Drei Sportler des Karatevereins Budokan Kaiserslautern stehen 2024 im Bundeskader des Deutschen Karateverbandes in der Disziplin Kata. Neben Julian Hadizadeh (Leistungsklasse) wurden auch Annika Faul und Sebastian Becker nominiert.

Julian Hadizadeh, der sich seit geraumer Zeit in der Serie A der internationalen Konkurrenz stellt, war am Wochenende beim Turnier in der griechischen Hauptstadt Athen im Einsatz und konnte sich dort allerdings nicht bis in die Medaillenränge vorkämpfen.

Für Annika Faul war Athen der erste Start bei einem Serie-A-Turnier. „Für beide Sportler ging es darum, sich zu zeigen und um das Sammeln von Erfahrungen“, zeigt sich der Landes- und Budokan-Heimtrainer Marcus Gutzmer zufrieden.

Becker gewinnt U18-Konkurrenz in Luxemburg

Vereinskollege Sebastian Becker konnte dagegen die U18-Konkurrenz beim internationalen Milon-Coup in Bettembourg in Luxemburg für sich entscheiden. Becker belegte in der Leistungsklasse zudem Rang drei. In Luxemburg war in Luis Maximilan Grilo-Bublitz ein weiterer Budokan-Sportler auf der Matte. Er holte Bronze in der U10.