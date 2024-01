Der FV Olympia Ramstein lädt zu vier Hallenfußballturnieren mit insgesamt 25 Mannschaften ein. Rund 300 Kindern zwischen vier und 13 Jahren messen sich am Samstag und Sonntag in der Reichswaldsporthalle in Ramstein.

Am Samstag machen die E-Junioren (U11) den Auftakt. Ab 10 Uhr sind die Teams von JFV Westpfalz, JKSG Westrich, FV Kindsbach, TSC Zweibrücken und zwei Teams der „Olympia“ im Modus „Jeder gegen jeden“ am Start . Siegerehrung ist gegen 13.30 Uhr.

Ab 14 Uhr folgen die U13-Teams (D-Jugend) aus Hermersberg, Contiwig, JSG Westrich, SV Rodenbach, JFV Westpfalz und ebenfalls doppelt „Olympia“ Ramstein. Die Sieger werden ab 18.30 Uhr geehrt.

Am Sonntag ist die U7 (Bambini/G-Jugend) an der Reihe. Sie startet um 10 Uhr mit ESP/Mackenbach, Schönenberg, Hermersberg, Westpfalz und zweimal „Olympia“. Die Medailen werden um 13.30 Uhr verteilt. Den Abschluss bildet das Turnier der U9 (F-Junioren) ab 14 Uhr. Mit dabei SC Idar Oberstein, Schönenberg, Kindsbach, Westpfalz und zweimal „Olympia“.

Der Förderverein der Olympia kümmert sich um die Verpflegung. Der Eintritt ist frei.