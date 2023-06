Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem gelungenen Start in die zweite Saisonhälfte wollen die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in der Oberliga weiter auf Erfolgskurs bleiben. Am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen den HTC Neunkirchen peilen sie den nächsten Sieg an.

Zuversichtlich dürfte die Buchenlocher nicht nur das am vergangenen Wochenende mit 1:0 gewonnene Spiel beim TSV Schott Mainz II stimmen, sondern auch ihr Auftritt im Hinspiel bei den Saarländern.