Im Alten- und Pflegeheim Bürgerhospital in Kaiserslautern ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, wie Abteilungsleiter Mike Kopp von der Feuerwehr am Abend mitteilte. Eine Person wurde stationär im Westpfalz-Klinikum aufgenommen. Der Brand hatte mehrere Wohneinheiten in Mitleidenschaft gezogen. Zehn Bewohner konnten nicht in ihrer bisherigen Unterkunft verbleiben. Sechs Bewohner konnten an anderer Stelle im Haus untergebracht werden, vier Personen wurden in eine Einrichtung im Donnersbergkreis verlegt.