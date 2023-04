Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Kölner Blockflöten-Quartett „Flautando“ präsentierte am Sonntag in der Fruchthalle exzellentes Ensemblespiel, das spielerische, klangliche und stilistische Grenzen verschob. Dazu las Schauspielerin und Autorin Marie Theres Relin.

Das eindrucksvolle Konzert bewies, dass ein kreatives und künstlerisch ambitioniertes Blockflötenspiel darin münden kann, in neue Dimensionen und Horizonte vorzudringen. Spielerisch