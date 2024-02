Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen des 1. FC Kaiserslautern mussten zuletzt einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Regionalliga Nord hinnehmen – mit bitterem Beigeschmack.

Die Mannschaft von Trainer Max Middleton unterlag beim ASC Mainz II in sprichwörtlich letzter Sekunde mit 59:60 (33:29) und geht somit als Tabellenletzter in das Heimspiel am Samstag (19 Uhr, Barbarossahalle)