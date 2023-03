Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Spieltagen des 1. FCK haben Bewohner des Betzenbergs das Nachsehen. „Fans reisen mit dem Auto an und fluten das Wohngebiet“, klagt ein Mann, der in der Nähe des Fritz-Walter-Stadions wohnt. Er wünscht sich die alten Anwohner-Parkausweise zurück, die es gab, als der 1. FCK noch in der Ersten Liga spielte. Die Stadtverwaltung lehnt das ab.

Der RHEINPFALZ-Leser befürchtet ein regelrechtes Verkehrschaos, wenn zu den Spielen der Roten Teufel jetzt wieder 20.000 Zuschauer zugelassen werden. „Jeder darf hochfahren, es gibt