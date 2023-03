Dank mehrerer Zeugen ist die Polizei am Montag einem Autofahrer auf die Schliche gekommen, der vermutlich in betrunkenem Zustand einen Unfall gebaut hat und anschließend abgehauen ist.

Ein Zeuge meldete gegen 20 Uhr einen Unfall in der Carl-Sonnenschein-Straße. Der Fahrer eines Skoda Roomster sei nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und habe dabei einen am Straßenrand geparkten Chrysler Crossfire gestreift, teilte er der Polizei mit. Danach sei der Fahrer in Schlangenlinien davon gefahren.

In der Konrad-Adenauer-Straße konnten die Polizeibeamten den beschriebenen Wagen an der Straße geparkt auffinden. Die Schäden an dem Skoda passten zu dem Unfall. Mit Hilfe weiterer Zeugen wurde der Fahrer des Wagens an seiner Wohnanschrift ausfindig gemacht. Der 49-jährige Mann bestätigte, der alleinige Fahrer des Wagens zu sein, konnte sich aber an einen Unfall nicht erinnern. Weil der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck machte, wurde er zum Atemtest gebeten, wie die Polizei weiter informiert. Demnach hatte der 49-Jährige einen Alkoholpegel von 2,19 Promille. Er musste für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen. Führerschein, Fahrzeugschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.