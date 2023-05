In Kaiserslautern werden von 1. Juni bis 15. Juni verschiedene Szenen für den ARD-Spielfilm „Ein Mann seiner Klasse“ gedreht. Dadurch kann es immer wieder zu kurzen oder kurzfristigen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Betroffen sind unter anderem die Straßen um die Röhmschule. Dort werden von Mittwoch, 31. Mai, bis Freitag, 2. Juni, die Moltke-, Ziegel-, Jäger- und Rosenstraße teilweise oder ganz gesperrt. Außerdem herrscht in diesen Straßen zum Teil ein absolutes Halteverbot. Am Montag, 5. Juni, und Dienstag, 6. Juni, besteht auf den Schrägparkplätzen an der Ostseite des Lauterer Rathauses ebenfalls absolutes Halteverbot. Ausgenommen hiervon sind die Behinderten-Parkplätze sowie die Ladestationen für die E-Autos. Wie die Stadt weiter mitteilt wird es zudem am Adolph-Kolping-Platz von Mittwoch, 7. Juni, bis Freitag, 9. Juni, weitere absolute Halteverbote geben. Diese sind beidseitig der Lutzerstraße zwischen Adolph-Kolping-Platz und Hummelstraße sowie teilweise in der Wilhelmstraße und auf dem Adolph-Kolping-Platz. In den Straßen rund um den Platz kann es während des Drehs wiederholt zu nur wenige Minuten dauernden Sperrungen kommen. Außerdem kann es im genannten Zeitraum kleinere Drehs an weiteren Stellen im Stadtgebiet geben. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden durch die Filmgesellschaft per Post über die Maßnahmen informiert.