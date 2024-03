Als eingefleischter Pfälzer geht nichts ohne das Dubbeglas – das Pfälzer Markenzeichen schlechthin. Wer sich als echter Fan outen will, kann sich jetzt das Glas als Tasche umhängen. Beate Sass näht sie in allen Varianten. Auf dem Kulturmarkt in der Fruchthalle und vielen anderen Märkten in der Umgebung und der Vorderpfalz haben die Taschen schon Liebhaber gefunden. Auf den Bildern bei Instagram und Facebook kann man sich von den vielen Ausfertigungen begeistern lassen. „Dabei habe ich früher nie genäht“, bekennt Sass. Stattdessen hat sie 35 Jahre in der Gastronomie gearbeitet, 17 Jahre davon im Restaurant Sommerhaus. Dann aber wurde die Arthrose in beiden Handgelenken so schmerzhaft, dass sie ihren Beruf aufgeben musste.

„Aber ich liebe Herausforderungen“, sagt Sass. Zunächst nähte sie reihenweise Corona-Masken. Dann kam Volker Hartlaub, ihr ehemaliger Chef, mit dem Vorschlag, eine Tasche in Form eines Dubbeglases zu nähen. „So eine blöde Idee“, war ihre spontane Reaktion. Gut, dass sie sich überzeugen ließ – denn so nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf. „Was wir für einen Spaß haben mit diesen Taschen“, sagt sie begeistert. Die Marke der Dubbeglastasche hat sie sich auf Anraten von Hartlaub schützen lassen.

Die ganze Familie ist begeistert

Viel Tüftelei stand am Anfang des Taschenprojekts. Mittlerweile ist die ganze Familie begeistert und hilft mit, wo es geht. Ihr Sohn fährt sie auf Märkte und hilft beim Aufbau, seine Freundin schneidet die Stoffe zu. Stickmaschine und 3D-Drucker sind mit von der Partie bei der Gestaltung. Jede Tasche soll anders aussehen. Zu Weihnachten gab es die Nikolausmütze, an Fasching die Narrenkappe auf den Dubbeglastaschen. „Mittlerweile ist das ein Riesensortiment“, betont Sass.

Ganz neu hat Sass einen kleinen Shop bei sich zuhause in der Menzelstraße 8 eingerichtet. Die Dubbeglastaschen kann man auf der Hausmesse am 16. und 17. März kennenlernen, auch weitere selbstgefertigte Dekoartikel sind dabei. Einen neuen Entwurf hat Sass extra für diesen Anlass kreiert: die XXXXL-Dubbeglastasche mit Zehn Liter Volumen.