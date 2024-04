Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom luxuriösen Whirlpool bis zur praktischen Terrassenüberdachung war auf der Baumesse in Kaiserslautern fast alles dabei. Ein Thema stand bei Besuchern und Ausstellern besonders hoch im Kurs.

Frischen Wind fürs Zuhause versprachen die Veranstalter der Bau- und Wohnmesse, die am vergangenen Wochenende auf dem Messeplatz in Kaiserslautern stattfand. Auf rund 9000 Quadratmetern in vier Zelthallen